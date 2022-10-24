آلاء خليفة



أقامت لجنة المسابقة الهندسية العاشرة بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت اللقاء التنويري للعام الجامعي 2022 /2023 لطلبة المرحلة الثانوية العامة بالمدارس الحكومية والخاصة تحت عنوان (الإبداع الهندسي لمجتمع أفضل) بمسرح كلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية، وبحضور أعضاء اللجنة د.نورة المشعان من قسم الهندسة المدنية (مقرر اللجنة)، ود.خالد الغانم من قسم الهندسة الميكانيكية، ود. عصام الرقبة من قسم الهندسة الكيميائية، ود.سائد العبد من قسم هندسة الكمبيوتر، ود.يوسف نعمة الله من قسم الهندسة الكهربائية.



في بداية اللقاء رحبت مقرر اللجنة د.نورة المشعان بالحضور، وهنأت الطلبة والطالبات الحاضرين ببدء المسابقة الهندسية العاشرة، وحثتهم على الجد والمثابرة في التحصيل العلمي، متمنية لهم التفوق والنجاح في مسيرتهم.



وذكرت د.المشعان في بداية اللقاء، أن هدف هذه المسابقة الأساسي هو المساعدة في تطوير العملية الأكاديمية بمدارس الدولة، والدفع بها قدما بمساعدة الطلبة على الانتقال من مرحلة التعليم الثانوي إلى المرحلة الجامعية، وذلك بتعريفهم بمعظم مجالات الهندسة وكذلك منحهم الفرصة للكشف عن مواهبهم ومهاراتهم العلمية وخلق جيل شبابي مفكر ومبدع، وتعهدت بتقديم كل الرعاية والاهتمام خلال فترة المسابقة، ورحبت بطلبة المدارس الذين هم عماد ومستقبل الكويت، وقالت: «إنه من واجبنا في الجامعة الاهتمام بكم، وإرشادكم وتوجيهكم علميا».



كما وضحت لجميع الحضور من المدارس والمشرفين، أن أعضاء لجنة المسابقة حريصون على تهيئة كل الظروف لتوفير بيئة تعليمية وأكاديمية متطورة وفق أعلى المعايير، حتى يحظى الطلبة المشاركون بمكانتهم المتميزة، كما أنهم يهيئون جميع السبل الممكنة لمساعدتهم داخل مختبرات الكلية، كل حسب مشروعه، مما يساعدهم على النمو العقلي والذهني.



بدوره، بين د.سائد العبد أحد أعضاء اللجنة للحضور مصادر البحث المختلفة وأهمية المشاورة مع مشرف المشروع للحصول على فكرة مميزة للمشروع، وكيفية جمع المعلومات الدقيقة والصحيحة لتنفيذ المشروع الذي يجب أن يكون مبتكرا ولم يسبق التقدم به إلى أي مسابقة أخرى، وقال: «إن هدفنا هو تقديم منصة ملائمة وأدوات تحفز وتشجع الذكاء الاجتماعي بين طلبتنا، فضلا عن التفوق الأكاديمي، ونحن نتميز في كلية الهندسة والبترول خلال المشاركة في المسابقة بحياة طلابية نشيطة وتنافسية، غايتها تعزيز المهارات».



من جهتها، أضافت د.المشعان، أن أهمية الهندسة تكمن فيما تحوي من معلومات، وفي كونها أكثر تخصصات التعلم تشجيعا على الاستكشاف، وأن كلية الهندسة والبترول تتيح الفرصة أمام طلبة المرحلة الثانوية لبلورة أفكارهم وإبداعاتهم من خلال المشاركة في هذه المسابقة، ليربط المشارك بين معلوماته النظرية والعملية.



كما أفادت بأنه تم التواصل مع ما يقرب من 30 مدرسة ثانوية، وأن المسابقة ستتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الطلابية، وعلى الفرق التي ترغب في المشاركة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني (www.HSECkuniv.com) وتعبئة نماذج المسابقة، متمنية التوفيق لجميع الفرق المشاركة.