

عبدالعزيز الفضلي



كرم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في مكتبه بمقر وزارة التربية الموظفة فاطمة عبدالرحيم العبدالسلام من قسم العلاقات العامة والإعلام في منطقة العاصمة التعليمية والموظف مشاري الحربي من صالة استقبال المراجعين.



وذلك نظير جهودهما المثمرة وتفانيهما في تسهيل معاملات المراجعين.



وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من التكريم يأتي ترسيخا لثقافة الانضباط والتميز في العمل، وتعزيزا لمفهوم جودة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيعا لجهود القدرات المتميزة من أبناء الوزارة، وحافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل لباقي الموظفين، من أجل خلق بيئة عمل تنافسية ذات إنتاجية وكفاءة عالية مما ينعكس إيجابيا على جودة وسرعة وسهولة خدمة المراجعين لوزارة التربية، تنفيذا للرغبة السامية في تقديم كل الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والحرص على راحتهم.