عقدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مبناها الرئيسي محاضرة عامة بعنوان «هل تستطيع الشركات إعادة تصميم دورها من خلال الإقدام على المغامرة ؟» قدمتها البروفيسورة كلاوديا زيسبرغر من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد).



وقد تناولت المحاضرة محاور حول الأنشطة والمشاريع التجارية الجريئة التي تلجأ لها الشركات الكبيرة بهدف اكتشاف طرق جديدة للنمو وضمان مواكبة الابتكار للتنافس وتحقيق النجاح.



وقدمت البروفيسورة زيسبرغر تحليلا عمليا حول رغبة الشركات المتصاعدة في تبني أنشطة تتسم بالمغامرة والجرأة، حيث غالبا ما تكون في الفترة الأخيرة على رأس جدول أعمال مجالس الإدارة للشركات الكبرى وكبار المديرين التنفيذيين، لا سيما بعد مرور 5 سنوات من انشاء العديد من الشركات التي استثمرت بشكل مكثف في بناء مشاريع واستحواذات تجارية وتجربة نماذج مختلفة لتحقيق الارباح ولمواكبة التنافس العالمي.



كما استعرضت مجموعة من المحاور في الندوة حول فعالية المغامرة المؤسسية كأداة فعالة لتحديد الفرص القيمة لبناء أعمال جديدة ومتطورة وأفضل الطرق والممارسات العملية كي تتمكن الشركات من إعادة تصميم دورها من خلال الإقدام على تلك المبادرات الجريئة.



واختتمت البروفيسورة كلاوديا زيسبرغر قائلة ان الوقت قد حان لدراسة النماذج والأساليب المختلفة التي تستخدمها الشركات لإنشاء أعمال جديدة وشركات ناشئة لتصبح مساهمتها نشطة في بيئة ريادة الأعمال، معربة عن شكرها الجزيل للمؤسسة ولكل المشاركين والعاملين على إنجاح البرنامج التدريبي الذي استمر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وعن أملها باستمرار التعاون الفعال بما يسهم في تحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين.



ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تقدم سنويا عدة برامج تدريبية متميزة موجهة للقطاع الخاص الكويتي وموجهة للقيادات الوطنية في الشركات المساهمة بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد العالمية.