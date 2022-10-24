القاهرة - هناء السيد



ثمّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر د.صالح بن حمد التويجري دور الكويت الخيري والإنساني ودور الهلال الأحمر الكويتي، واصفا الكويت بأنها من أكرم الدول التي تقدم مساعدات وأعمالا خيرية إنسانية، حيث نجدها دائما سباقة ونجد الهلال الأحمر الكويتي في كل الدول خاصة التي تتعرض للكوارث.

جاء ذلك خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» خلال مشاركته في مؤتمر وزراء البيئة العرب في دورته الـ 33 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومشاركة وزراء البيئة العرب والمنظمات والمؤسسات المعنية.

وأشار التويجري إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت الدول العربية العديد من الظواهر المناخية وازدادت وتيرة الكوارث وكان لها ضحايا في العديد من الدول العربية مما زاد من أعداد المحتاجين للمأوى والكساء والعلاج.

وذكر انه نظرا لما تعاني منه الدول العربية من التغيرات المناخية تم إنشاء المركز العربي للاستعداد للكوارث والذي يضم كل الدول العربية من خلال جمعيات الهلال الأحمر، وتم إنشاء مراكز فرعية بالدول التي ترتبط بالمركز الرئيسي بالرياض، كما تم التوجه للاستفادة من التقنية الحديثة للتنبؤ بالكارثة والاستعداد لها، كما تم التواصل مع جمعيات الهلال الأحمر وإعداد الخطط والتدريب لمنسوبيها، وكذلك نشر الوعي البيئي بالتغير المناخي واتخاذ إجراءات وسن التشريعات والقوانين وكذلك متابعة تطبيقها بجدية.

وقال ان «أعمال الدورة تأتي في ظل مستجدات دولية بيئية مهمة فرضت نفسها على الصعيدين المحلي والدولي وتنتظر منا قرارات لتأكيد الثوابت العربية في قضية تغير المناخ.

وأشار إلى ان انعقاد دورة المجلس يأتي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر المقبل.