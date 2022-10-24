القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في 21 عيادة خارجية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بـ 7 محافظات، كمرحلة أولى، أمس الأول، في إطار توجيهات د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين.



وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات في يومها الأول شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بالسبع محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية»، مؤكدا انه جار تشغيل الفترة المسائية بعيادات الهيئة بباقي المحافظات تباعا خلال الفترة القليلة القادمة.



وأضاف عبد الغفار أن الفترة المسائية بالعيادات الخارجية تبدأ من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء بواقع 4 ساعات يوميا، موضحا أن تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام في الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية.



من جانبه، أشار د.محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي، إلى ان العيادات تقدم خدمات الكشف الطبي من خلال الاستشاريين والاخصائيين في تخصصات (الجراحة - العظام - أنف وأذن - جلدية - أسنان - باطنة - أطفال)، وخدمات الممارس العام، وتكرار العلاج، بالإضافة إلى خدمات الفحوصات المعملية، والأشعة التشخيصية، وصرف العلاج، وخدمات المواطنين والتحويلات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الهيئة.



وكشف ان الهيئة أتاحت بالعيادات في فترتها المسائية خدمة الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحي، وذلك بأسعار رمزية، حرصا من الهيئة على تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين الراغبين في تلقي الخدمة الصحية، مؤكدا توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلا عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما انه جار إضافة تخصصات جديدة بالعيادات لضمان الوصول إلى رضا المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة.