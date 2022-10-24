القاهرة - مجدي عبدالرحمن



تناقش لجنة الإسكان خلال اجتماعاتها التي تبدأ اليوم ولمدة 3 أيام عددا من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، وتستكمل بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.



ومن طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها باجتماع اللجنة، طلبات الإحاطة بشأن:



- تهالك شبكة مواسير المياه داخل مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا.



- عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية بهدال، مركز المنيا، محافظة المنيا.



- عدم البدء في تنفيذ أعمال توسعات لمعظم محطات المياه بمدينة الفشن والقرى التابعة لها بمحافظة بني سويف.



- عدم استكمال أعمال الصرف الصحي بتوابع مركزي أبو تشت وفرشوط، محافظة قنا.



- انقطاع المياه المستمر بمنطقة النادي بقرية شبرامنت - مركز ومدينة أبوالنمرس - محافظة الجيزة.



- عدم توصيل الصرف الصحي للعزب المتاخمة للقري التي بها كتل سكانية ويجري بها الأعمال الحالية بمحافظة المنوفية.



- عدم مد خدمة الصرف الصحي لعزبة قابل والأماكن التي تقع داخل الحيز العمراني التابعة لقرية بخاتي - مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



- عدم الانتهاء من مشروع توسعة محطة مياه شبين الكوم بمحافظة المنوفية.