أكد النائب عبدالله الأنبعي أهمية إفراز الحقبة المتعاونة الحالية لقوانين وتشريعات تلبي حاجة المواطنين وتقطع الطريق على من يريد إفساد صفو المرحلة أو يشكك في قدرة المجلس الحالي على تحقيق الإنجازات المنتظرة.



وأعرب الأنبعي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، عن ثقته في قدرة المجلس الحالي على التشريع وتحريك وتيرة الإنجاز والتعاون لتحقيق وتلبية احتياجات المواطنين وما تتطلبه عملية التنمية في البلاد، مؤكدا العمل على بذل الغالي والنفيس لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.



وأكد على أهمية إيجاد الحلول للقضية الإسكانية من خلال التشريعات التي توفر البيئة الملائمة للانتهاء من جميع الطلبات الإسكانية في أسرع وقت ممكن، مبديا تفاؤله برئاسة النائب د.حسن جوهر للجنة الإسكان بما يملك من اقتراحات متميزة تم الاطلاع عليها في نقاش مشترك بينهما.



وأبدى الأنبعي استغرابه من وجود من يسعى لتسخير وسائل اعلامية وأدوات لإفشال المجلس، مؤكدا أنه «سيتم الرد عليهم من خلال الإنجازات والقوانين».