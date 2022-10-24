وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى جميع الوزراء قال في مقدمته: صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 في شأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية، والذي نص على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية وزارة المالية يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، لصرف مكافأة للعاملين في الصفوف الأمامية خلال فترة كورونا.



ونظرا لتأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعديد من الجهات الحكومية رغم مرور أكثر من عامين على إقرارها وفتح الاعتماد الإضافي لها، وطالب تزويده بالآتي:



ما سبب تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في الجهات التابعة لكم؟



كم عدد المستحقين للمكافأة في كل جهة من الجهات التابعة لكم كل على حده، مع تزويدي بقرارات تنظيم استحقاقها وحساب المدد والسند القانوني لذلك



هل تلقت الجهات التابعة لكم أية تظلمات من منتسبيها في شأن صرف هذه المكافأة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة من قبل كل جهة حيال هذه التظلمات؟



هل تم ارسال كشوف المستحقين في كل جهة تابعة لكم الى ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي برد الديوان على كل جهة؟