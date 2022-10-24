أعرب النائب صالح عاشور عن أمله في إقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به فيما يخص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية من خلال استقطاع بدل غلاء المعيشة من الراتب الأساسي.



وقال عاشور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «إنه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة والارتفاع الكبير في الأسعار ولرفع مستوى معيشة المواطن، استهللت اقتراحاتي من خلال اقتراح بقانون سبق أن تقدمت به».



وأضاف أن هذا الاقتراح من شأنه أن يحقق العدالة ويحل مشاكل عديدة للمواطنين عجزت عنها الدولة في الفترة السابقة بالنظر لأولويات المواطن.



وتمنى عاشور أن يجد هذا الاقتراح القبول وأن يدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.