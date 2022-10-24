احتفى ريال مدريد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي تيبو كورتوا المتوجين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب وحارس في العالم تواليا، بتحقيقه الفوز الرابع تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم على ضيفه إشبيليه 3-1، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.



وسجل أهداف فريق العاصمة الكرواتي لوكا مودريتش (5)، والبديل لوكاس فاسكيس (79) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (81)، فيما أحرز الأرجنتيني إريك لاميلا هدف النادي الأندلسي (54).

وعزز ريال مدريد صدارته رافعا رصيده إلى 31 نقطة محافظا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، وسقط ريال سوسييداد المحلق هذا الموسم ضد مضيفه بلد الوليد 0-1. وفي مباراة أخرى، سحق رايكو فايكانو ضيفه قادش 5-1، وتفوق ريال مايوركا 2-1 على مضيفه فالنسيا. وفرض إلتشي التعادل على إسبانيول 2-2.