سجل لاعب بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 40 نقطة ليقود فريقه للفوز على أورلاندو ماجيك 126-120 ويحقق انتصاره الثالث تواليا ويتصدر ترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، فيما مني فيلاديفيا سفنتي سيكسرز بالخسارة الثالثة تواليا وهذه المرة أمام سان أنتونيو سبيرز 105-114.



وعلى أرض أورلاندو، أسهم تألق تايتوم والنقاط الـ 27 التي أحرزها ديريك وايت في تحقيق الفوز لسلتيكس الذي خاض مباراة أخرى تضمنت 21 تغييرا بنقاط التقدم مع عدم قدرة أي من الفريقين على الحفاظ على تقدم بأكثر من 9 نقاط.



وسجل ويندل كارتر، لاعب أورلاندو الضخم، ليعادل النتيجة 111-111 بسلة ساحقة قبل 4:23 دقائق من نهاية المباراة.



وكان تيرينس روس أفضل مسجل لدى أورلاندو ماجيك برصيد 29 نقطة، فيما أضاف باولو بانشيرو 23 نقطة، من دون أن يمنعا خسارة ثالثة تواليا لفريقهما.



وهو عدد الخسارات نفسه لسفنتي سيكسرز الذي سقط أمام سان أنتونيو في طريق الأخير إلى فوزه الثاني تواليا.