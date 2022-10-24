

قسا ميلان على مونزا 4-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع «الروسونيري» حامل اللقب رصيده إلى 26 نقطة، فيما توقف رصيد مونزا عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.



وأكد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان أن فريقه حقق فوزا صعبا على مونزا، مشيرا إلى أن الجميع جاهز للعب والمشاركة طالما ابتعدت عنه الإصابات، وقال بعد المباراة: «لقد كان فوزا صعبا، كنا نعلم أن مونزا قدم كرة قدم جيدة، وكان بإمكاننا السيطرة عليها بشكل أفضل في الشوط الثاني لكننا حصدنا النقاط».



إلى ذلك، عمق الإنتر جراح مضيفه فيورنتينا بفوزه الصعب عليه 4-3 في مباراة ظلت هوية الفائز فيها مجهولة حتى الوقت بدل الضائع.



ورفع إنتر رصيده في المركز السابع إلى 21 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

وفي مباريات أخرى، فاز ساليرنيتانا على ضيفه سبيتسيا 1-0، كما فاز تورينو على مضيفه أودينيزي 2-1.



فرنسا



منح الهدف القاتل للمهاجم ألكسندر لاكازيت مدربه الجديد لوران بلان فوزه الأول مع ليون بعدما نجح في إسقاط مضيفه مونبلييه 2-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وفرض مهاجم مونبلييه إيلي واحي بحركة أكروباتية التعادل (70)، قبل أن يطرد الحكم مهاجم مونبلييه الانجليزي ستيفين مافيديدي ومدافع ليون العاجي سينالي ديومانديه بالبطاقة الحمراء بعد اشتباك بينهما (74).



وسجل لاكازيت هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 90، ليمنح مدربه فوزه الأول، ليتقدم للمركز الثامن مع 17 نقطة. ومني مرسيليا بخسارته الثالثة تواليا اثر سقوطه أمام ضيفه لنس 0-1.



وتغلب رين على مضيفه انجيه 2-1، ليحصد الفائز النقطة الـ 24 في المركز الرابع، فيما بقي انجيه بـ 8 نقاط في المركز الـ 20 والأخير.

ألمانيا



إلى ذلك، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزه الثاني تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم وذلك على حساب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة لـ «البوندسليغا».