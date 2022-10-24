أهدر أرسنال المتصدر نقطتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه ساوثمبتون 1-1 أمس ضمن المرحلة الـ ١٣.

وتقدم غرانيت تشاكا بهدف لـ «المدفعجية» بعد مرور 11 دقيقة بتسديدة قوية من مدى قريب، لكن ستيوارت أرمسترونغ أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

وأصبح رصيد أرسنال 28 نقطة من 11 مباراة وبفارق نقطتين عن مان سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وحقق نيوكاسل فوزا مهما على ملعب توتنهام 2-1.

سجل هدفي «الماكبايس» كل من كالوم ويلسون (31) وميغيل ألميرون (40)، فيما سجل هدف «السبيرز» مهاجمه هاري كين (54).

وارتقى نيوكاسل للمركز الرابع بعدما أصبح رصيده 21 نقطة بالتساوي مع تشلسي، فيما بقي توتنهام على رصيده السابق بـ 23 نقطة في المركز الثالث.

وحقق أستون ڤيلا انتصارا كبيرا على برينتفورد 4-0، وليستر سيتي على ولڤرهامبتون بذات النتيجة، وخسر ليدز يونايتد من فولام 2-3.

وخطف البرازيلي كاسيميرو تعادلا مثيرا لفريقه مان يونايتد في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه تشلسي 1-1 في مباراة طغى عليها غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو للعقوبة.

على ملعب ستامفورد بريدج، سجل كاسيميرو أول أهدافه مع «الشياطين الحمر» بعد وصوله هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني (90+4)، بعد أن ظن الإيطالي جورجينيو أنه منح الفوز لـ «البلوز» من ركلة جزاء في الدقيقة 87 تحصل عليها الألباني أرماندو بروخا إثر مسك من البديل الآخر الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

وشهدت المباراة خروج المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران باكيا إثر تعرضه لإصابة عضلية في الدقيقة 60 قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال قطر.

وشكلت المباراة مواجهة مهمة في الصراع على المركز الرابع، واصبح رصيد تشلسي 21 نقطة متفوقا بنقطة عن يونايتد السادس.

وقال مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ بعد المباراة: «يجب أن أمدح فريقي كثيرا، أن يقاتلوا في مباراة رابعة في غضون 10 أيام، فهذا يظهر الروح وكيف يتعاملون مع الانتكاسات»، مضيفا لقد فرضنا ايقاعنا على المباراة وأنا سعيد بذلك، إذا تلقيت هدفا متأخرا، تصبح الأمور صعبة، هذه نتيجة عادلة.

من جهته، اعتبر مدرب تشلسي غراهام بوتر «إنه أمر مخيب لأننا كنا متقدمين 1-0 في الدقائق الاخيرة ولكن بالنسبة لمسار المباراة، أعتقد أن النقطة منطقية ولست متأكدا ما إذا فعلنا ما يكفي للفوز بها».