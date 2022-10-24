كشف اللاعب الفرنسي الدولي السابق فرانك ريبيري، عن خيبة أمله الكبيرة بعد اضطراره للاعتزال بسبب إصابة في الركبة.

وكان ريبيري يأمل في أن يخوض موسما كاملا وهو في عمر الـ39 عاما، مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي هذا الموسم، حيث كان يثق في قدرته على الاعتزال بقراره الخاص في نهاية الموسم.



ورغم ذلك، فإن الإصابة التي عانى منها في الركبة في يوليو الماضي أنهت مسيرته، في الوقت الذي اعترف فيه نجم بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب الفرنسي سابقا، بأنه دخل في نوبة بكاء هذا الأسبوع.



وشارك ريبيري في أول مباراة لساليرنيتانا أمام روما في الدوري الإيطالي، لكنه اعترف فيما بعد أنه شارك في المباراة وهو يشعر ببعض الآلام.



وفي حديثه مع صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية قال ريبيري: «أنا لست هشا، لكن في الأيام الثلاثة التالية لتلك المباراة لم أكن أستطيع الحراك، الأطباء قالوا إن الموقف صعب للغاية»، مضيفا حاولت التعافي، لكنني لم أصدق أنني سأجبر على التوقف عن اللعب، أردت اختيار اليوم الذي سأتوقف فيه عن ممارسة اللعبة، لكن مسيرتي الكروية انتهت.