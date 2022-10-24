أعلن الأستاذ بكلية الطب جامعة الكويت رئيس قسم الأشعة التداخلية وعلاج الألم بمستشفى طيبة ورئيس كلية الأشعة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بروفيسور طارق سعود سنان عن نجاحه في ابتكار جهاز طبي جديد لعمليات توسعة ضيق القناة العصبية للعمود الفقري تحت الأشعة الداخلية بدون جراحة.

وأوضح بروفيسور طارق سنان أن الجراحين يقومون باجراء عملية توسعة القناة العصبية للعمود الفقري عن طريق عمل فتح جراحي للمريض، لافتا إلى انه ونظرا لخوف ورفض العديد من المرضى خاصة كبار السن منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة من العمليات الجراحية والفتح والمضاعفات التي تنتج عنها قمنا بابتكار جهاز جديد مشابه لجهاز الجراحين، غير انه يتميز بسرعات عالية الدقة يعمل تحت الأشعة التداخلية.



وحول كيفية عمل الابتكار الجديد، اوضح بروفيسور طارق سنان أنه قام بالاضافة الى الجهاز بابتكار أنبوب صغير اقل من حجم المنظار يتم من خلاله تمرير درل يشبه نفس الدرل الذي يستخدمه الجراحون في عملياتهم الجراحية، غير انه يشتمل على ثلاثة انواع من الشفرات يتم ايصالها كلا على حدة بالجهاز(الابتكار) الجديد لتوسعة القناة العصبية للعمود الفقري، لافتا الى ان الدرلات الثلاثة تشتمل على ثلاث انواع، الاولى شفرة لإزالة الاربطة، والثانية لالتقاط أطراف العظام وبقايا الاربطة، والثالثة لتوسعة قناة العظام العصبية، مشيرا الى ان العملية تتم تحت الأشعة التداخلية وتحت البنج الموضعي المسكن.



وفيما يتعلق بأعراض ضيق قناة العمود الفقري، ذكر بروفيسور طارق سنان انها تتضمن التالي:



- الشعور بآلام في أسفل الظهر والارداف والساق



- ضعف في العضلات وضعف الاحساس بالساقين



- شعور بالخدر والوخز يزداد سواء مع المشي ويقل مع الراحة



- عدم القدرة على المشي لمسافات طويلة



- في حال تطور الحالة قد تفقد الساق وظيفتها



- في اغلب الأوقات تتحسن الأعراض بالجلوس أو الانحناء للأمام وتزداد سوءا بالوقوف أو الانحناء للخلف كما تزداد سوءا مع مرور الوقت.