بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة عبدالله العنزي بالموافقة على طلب البلدية توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة في محافظة الجهراء.



وقال العنزي انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الرياضي لاستغلاله كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقع شمال غرب الجهراء.



وأضاف: تم إبقاء طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة طوابق على جدول أعمالها، كما رفضت اللجنة طلب الهيئة العامة للصناعة توطين القطاعات الصناعية بمنطقة النعايم الصناعية - المنطقة الغربية قطعة رقم 1 بموقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.



ووافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص محطة تحويل الكهرباء الرئيسية بمنطقة الصبية إضافة الى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية في جسر جابر بمنطقة الصبية.