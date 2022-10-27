أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية بمناطق سعد العبدالله والنسيم ودوار السالمي لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكل المناطق في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولات قد أسفرت عن رفع وحجز 8 عربات متنقلة وقد تم رفعها وإرسالها إلى موقع حجز البلدية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات لأصحابها.