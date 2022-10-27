في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بتنفيذ جولة ميدانية بمساندة أمنية من وزارة الداخلية بمنطقة السالمية للتأكد من التزام المحلات والمجمعات التجارية بشروط وضوابط البلدية، كاشفة عن تنفيذ غلق معرض بأحد المجمعات التجارية قام بمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص من البلدية. وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة. وقال السبعان إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة السالمية أسفرت عن إغلاق معرض بأحد المجمعات التجارية لمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص من البلدية فضلا عن توجيه إنذار الى مالك المجمع لإقامة منشأة من دون ترخيص تمهيدا لتحرير مخالفة لعدم الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



ودعا أصحاب المحلات والمجمعات التجارية إلى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.