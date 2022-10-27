قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بتخصيص أرض لزراعة نخيل التمر شمال البلاد.



وقالت الفارسي في اقتراحها: سعيا إلى الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي في البلاد، ووفقا لرؤية 2035 والتي من أهدافها الاستراتيجية التنموية التي تسعى إلى تحقيقها زيادة الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، ونظرا لارتباط الزراعة بالأمن البيئي للحد من التصحر وزيادة جودة الهواء وصد الغبار. ومما لا شك فيه أيضا ذلك الارتباط الجذري القائم بين الأمن الغذائي والأمن الوطني الاقتصادي الذي من أهم دعائمه تنويع مصادر الدخل، لذا أقترح التعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإشراك القطاع الخاص والبلدية وتخصيص أرض شمال البلاد بمساحة مليون متر مربع تتوافق مع المخطط الهيكلي الرابع الجديد للكويت لزراعة أنواع مختلفة من النخيل تعزز الأمن الغذائي كالبرحي، الخلاص، السكري، الهلالي، مقسمة على القطاع كما هو موضح بالمخطط المرفق، على أن يتم وضع خطة لزراعتها وريها وصيانتها بشكل يضمن لها الاستدامة. ولفتت الى ان المشروع يهدف إلى الحد من التصحر والمساهمة في صد الغبار المحمول مع الرياح الشمالية الغربية وتعزيز الأمن الغذائي وسد حاجة البلاد من التمور والحفاظ على سلامة البيئة الهوائية ودعم المنتج الكويتي وتحقيق المردود الاقتصادي المستدام الذي يسهم في تنويع مصادر الدخل.