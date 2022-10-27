قدم عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف سؤالا حول انتشار القمامة وإهمال النظافة وخدمات البلدية بمحافظة الأحمدي.



وقال الكفيف في سؤاله: نظرا لما يعانيه سكان مناطق محافظة الأحمدي من الإهمال الملحوظ في نظافة المناطق وما نشاهده من حيوانات نافقة على الطرق والروائح الكريهة المنبعثة من صناديق القمامة والتي لها الأثر السلبي على صحة المواطنين والمقيمين ووجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة بالإضافة الى اهمال النظافة بمزارع الوفرة والاسطبلات وجواخير القرين وغيرها، ولذا نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ ما الآلية التي تتخذها البلدية لمواجهة تفشي انتشار القمامة والمخلفات بمناطق محافظة الأحمدي، وما الدور الرقابي للبلدية لمنع انتشار القمامة والمخلفات بالمناطق والطرق العامة؟



٭ هل قامت البلدية برصد هذه المخالفات وإلزام شركات النظافة بغسل وتنظيف وتطهير صناديق القمامة واليات النظافة واستبدال القديم منها حسب الشروط والمواصفات لمنع انتشار الروائح الكريهة؟ أرجو تزويدي بالمستندات اللازمة.



٭ هل تم توقيع عقوبات على شركات النظافة بسبب الإهمال الواضح بخدمات النظافة العامة؟ اذا كان الجواب بنعم أرجو تزويدي بالمستندات اللازمة في هذا الشأن، واذا كان الجواب بلا، فما الإجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه هذه المخالفات؟



٭ ما خطة قطاع بلدية محافظة الأحمدي لتطوير أعمال النظافة بكل مناطق المحافظة والقضاء على المخلفات والمخالفات؟ أرجو تزويدي بالمستندات اللازمة في هذا الشأن.