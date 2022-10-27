الخنفور: لا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي

محمد المهان: زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار ورفع دعم مواد البناء إلى 50 ألفاً

هاني شمس: ضم شريحتيَ ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة إلى تأمين «عافية»

سامح عبدالحفيظ



واصل العديد من النواب ترجمة وعودهم وبرامجهم الانتخابية اثناء فترة الانتخابات الى واقع ملموس من خلال تقديم العديد من الاقتراحات التي تعكس الرغبة الشعبية في تحسين المستوى المعيشي. وفي هذا الإطار، قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون لرفع قيمة بدل الإيجار ليصبح 300 دينار شهريا، بدلا من 150 دينارا حاليا، بحيث تدفع له من قبل مؤسسة الرعاية السكنية شهريا حتى حصوله على السكن. وأضاف الخنفور في اقتراحه:



لا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين. من جهته، قدم النائب د.محمد المهان اقتراحا بزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار ورفع دعم مواد البناء إلى 50.000 دينار، حيث يكون الإجمالي 150.000 دينار مع زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 300 دينار. من جهته، أعلن النائب هاني شمس تقديمه عددا من الاقتراحات بقوانين منها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بضم شريحة ربات البيوت إلى «عافية»، والحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، لافتا إلى أن هناك اقتراحات أخرى مقدمة من نواب بإضافة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تأمين «عافية»، مشددا على أنها هي الأخرى فئة مهمة ويجب إضافتها إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين. وأضاف شمس ان هناك اقتراحا تقدم به ومجموعة من النواب بشأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تحتاج إلى علاج جذري يرضي الجميع. كما أوضح شمس أنه شارك في تقديم اقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع العدو الصهيوني.

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