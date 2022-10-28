ناشدت جمعية المهندسين الكويتية الجهات المعنية في الدولة الى المسارعة بتعديل برامجها التعليمية بما يتناسب واحتياجات القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن السوق المحلي مكتف من بعض التخصصات الهندسية التي ينتظر أصحابها فرص عمل منذ عدة سنوات.



وفي هذا السياق، قال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي في تصريح له أمس: سبق وأن حذرنا أكثر من مرة من الوضع الذي نشهده في انتظار أصحاب بعض التخصصات الهندسية لفرص عمل لم تعد متوافرة، مشيرا إلى عدة تخصصات قلت فرص عملها كثيرا ومنها الهندسة الصناعية والبترول والهندسة الطبية حيث تستقطب وزارة الصحة عددا محدودا جدا من المهندسين الطبيين سنويا.



وأضاف العتيبي: نناشد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت بضرورة تعديل البرامج والتخصصات بما يتوافق واحتياجات السوق، مشيدا بتجاوب ديوان الخدمة وإعلانه لعدم الحاجة لبعض التخصصات والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية لاستقطاب أصحاب هذه التخصصات بمجالات أخرى.



وأشاد بالتوجهات الحكومية الأخيرة لربط المخرجات المهنية باحتياجات السوق، مضيفا أن هذه الخطوة يجب أن تتابع من قبل مؤسساتنا الأكاديمية والمعنيين بوضع التخصصات المطلوبة التي تضيف قيمة حقيقية للقوى العاملة الكويتية.



وأعرب عن الأمل في أن تلقى مناشدة «المهندسين» التجاوب هذه المرة، محذرا من أن عدم التخطيط الجيد سيؤدي بنا إلى مزيد من البطالة المقنعة وسيرفع نسب البطالة ويفاقم المشكلة، مشيرا إلى ضرورة تعديل المميزات لجذب المهندس الكويتي للعمل بالقطاع الخاص للحد من التوجه الى العمل الحكومي الذي يعاني من عدم القدرة على استقطاب هذه التخصصات التي لم تبد الجهات رغبة بها.