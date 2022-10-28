شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري «FIEP» الذي يعقد في البرتغال تحت شعار «الأمن والتهديدات الصادرة من العولمة 4.0»، حيث تناولت الجلسة الأولى قضايا المخدرات والاتجار بالبشر وتحديات ومخاطر العولمة على دول العالم ومن بينها الكويت.



وخلال كلمته في الجلسة الأولى نقل الرفاعي للحضور تحيات القيادة السياسية للبلاد، ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مستذكرا دعمها الكبير للحرس الوطني في سعيه للانضمام إلى الاتحاد كأول جهة عسكرية وأمنية في الكويت، مستعرضا بعض المخاطر التي تحدق بالعالم والتحديات الأمنية الناتجة عن العولمة والتحول في هيكل النظام العالمي، والتي تستوجب التعاون والتكاتف وتوحيد المفاهيم لمواجهتها كونها تمثل تهديدا حقيقيا لكافة الدول، مشيرا إلى الدور المميز الذي قام به الحرس الوطني في مواجهة جائحة كورونا وتقديمه الدعم والإسناد لكل جهات الدولة منذ بداية الجائحة حتى مرت ذروتها بسلام.



وقال الرفاعي إن الجلسة الثانية للاجتماع استعرضت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة في التدريب والاتصالات، لافتا إلى أن الحرس الوطني سوف يستضيف مؤتمر القوى البشرية للدول أعضاء الاتحاد خلال نوفمبر من العام المقبل.



وكان اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري شهد تسليم الرئاسة من الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي إلى الحرس المدني الإسباني، والتوقيع والمصادقة على الإعلان المشترك الذي يضم الخطط والمحاضر وجدول الأعمال للسنة المقبلة، بالإضافة إلى اعتماد محاور اجتماع السنة السابقة.