حصلت الإعلامية الزميلة دعاء خطاب على درجة الدكتوراه، من قسم الدراسات الإعلامية بمعهد البحوث التابع لجامعة الدول العربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، عن أطروحة بعنوان استخدامات تقنيات الواقع المعزز في غرف الأخبار وانعكاسها على تطوير الخدمة الاخبارية ـ دراسة تحليلية ميدانية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة د.حسن عماد مكاوي مشرفا ورئيسا ود.محمود علم الدين مشرفا، ود.محمد سعد مناقشا ود.جيلان شرف مناقشة.

واشتمل مجتمع الدراسة على المضمون الإخباري المقدم باستخدام تقنيات الواقع المعزز في صحيفة «الأنباء» الكويتية وأخبار اليوم المصرية، بالإضافة إلى تلفزيون قناة العربية السعودية وسكاي نيوز الإماراتـــيـــة، وتــناولت الدراسة العلاقة بين الواقع المعزز AR والافتراضي VR، واستخدامات الميتافيرس.

وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن أكثر الموضوعات التي يتم توظيف تطبيقات الواقع المعزز لتناولها هي «الترفيهية».

وأكدت نتائج التحليل الإحصائي أنه تنشر الأخبار التي تعتمد على الواقع المعزز بشكل أوسع على موقع Instagram ،Facebook ،Twitter ،YouTube على التوالي.

وكشفت النتائج عن أن توجه جريدة «الأنباء» لاستخدام تقنية الواقع المعزز كان من منظور اقتصادي فيما يتعلق بالإعلانات وقد حقق ذلك عوائد مادية جيدة وهو ما أثبتته الأرقام والإحصائيات، كما أسفرت أهم النتائج عن أن استخدام تقنيات الواقع المعزز من المتوقع أن يشكل مستقبل مجال الاعلان في القريب وبالأخص بعد توجه أغلب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، مثل غوغل ومايكروسوفت، إلى طرح أجهزة جديدة تدمج هذه التقنية.

وجاءت أهم التوصيات بضرورة التوسع في إدخال تقنية الواقع المعزز بالشكل المطلوب في المؤسسات الصحافية حيث انها توفر الجهد والوقت وتتميز بالسرعة الفائقة في الأداء.