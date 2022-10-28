مصادر خاصة لـ «الأنباء»: تخفيض صرف «كاش»الإجازات إلى 3 أشهر سنوياً المفترض لا يمس الاستحقاقات الوظيفية للموظفين ومنها الرصيد المحفوظ بالقانون لمدة 7 سنوات

استحداث بند في باب الرواتب لصرف «كاش» الإجازات بعد موافقة الحكومة على إضافة اعتماد تكميلي 300 مليون دينار

تعديلات على شروط صرف الإجازات

أهم التعديلات على شروط "كاش " الإجازات السماح للموظفين من غير الحاصلين على " امتياز " في السنتين الأخيرتين بالصرف

120 مليون دينار ميزانية تكميلية إضافية لصرف مكافأة العسكريين في الدفاع والحرس والإطفاء .. وتأخر الصرف لهم لطلبهم فئة عالية الخطورة

3 أشهر الحد الأقصى للموظفين الراغبين في "كاش "الإجازات سنوياً .. والسنة الأولى تستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية

التئام "الخدمة المدنية" لتعديل شروط "كاش" الإجازات بعد صدور مرسوم تكليف وزير شؤون مجلس الوزراء برئاسته

مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه سيتم استحداث بند في الباب الأول الخاص بالرواتب في ميزانيات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في الميزانية الجديدة 2022-2023 لصرف «كاش» الإجازات للموظفين الذين تتوافر لهم الشروط بعد موافقة الحكومة على إضافة اعتماد تكميلي 300 مليون دينار. جاء ذلك ردا على سؤال حول موعد الصرف، موضحة أن الصرف سيتم لموظفي الوزارات والجهات التي أنجزت الكشوف الخاصة بها وأتمت الإجراءات كاملة فور اعتماد الميزانية واعتماد مجلس الخدمة المدنية تعديل الضوابط، ولن يؤجل حتى إنجاز بقية الجهات الحكومية كشوف موظفيها.



وأضافت انه سيتم استعجال بعض الجهات الحكومية لإنجاز كشوف إجازات الموظفين الراغبين في استبدال إجازاتهم.



وكشفت مصادر ثقة عن أن ثمة تعديلات ستتم على ضوابط وشروط صرف الإجازات التي سبق أن اعتمدها مجلس الخدمة المدنية بهدف تخفيفها، لافتة إلى أن أهم التعديلات السماح للموظفين من غير الحاصلين على «امتياز» في السنتين الأخيرتين بالصرف، و3 أشهر الحد الأقصى، والسنة الأولى تستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية، موضحة ان الصرف سنويا وليس كما ورد في الضوابط ان يتم الاستبدال بعد سنة من الاستفادة الأولى. وذكرت أن التئام مجلس الخدمة المدنية لتعديل شروط «كاش» الإجازات سيتم بعد صدور مرسوم تكليف وزير شؤون مجلس الوزراء برئاسته، متوقعة ان يتم الاجتماع الأسبوع المقبل. وبينت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن تخفيض صرف «كاش» الإجازات إلى 3 أشهر سنويا المفترض أنه لا يمس الاستحقاقات الوظيفية للموظفين، ومنها الرصيد المحفوظ بالقانون لمدة 7 سنوات.



‏هذا، ووافقت الحكومة على اعتماد 120 مليون دينار ميزانية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية المتأخرة للعاملين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء بعد طلبهم الصرف بفئة عالية الخطورة أسوة بزملائهم في وزارة الداخلية.

مصادر خاصة لـ «الأنباء»: تخفيض صرف «كاش»الإجازات إلى 3 أشهر سنوياً المفترض لا يمس الاستحقاقات الوظيفية للموظفين ومنها الرصيد المحفوظ بالقانون لمدة 7 سنوات

قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، إن التوصية التي تطرحها الحكومة بشأن تعديل شروط صرف كاش الإجازات ليكون الصرف مقابل 3 أشهر سنويا المفترض انه لا يمس الاستحقاقات الوظيفية للموظفين والتي منها رصيد الإجازات المتراكمة لبعضهم.

وأوضحت أن مرسوم تجميد رصيد الإجازات الدورية يسمح للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية بالاحتفاظ برصيد إجازاتهم عن عامي 2020 و2021 التي لم يستفيدوا منها اثناء جائحة كورونا حتى إن كان الموظف يحتفظ برصيد إجازات 5 سنوات وهي عبارة عن 4 سنوات سابقة إضافة إلى السنة الجارية، وهو نص القانون قبل إصدار مرسوم الاحتفاظ بالعامين المذكورين.

استحداث بند في باب الرواتب لصرف «كاش» الإجازات بعد موافقة الحكومة على إضافة اعتماد تكميلي 300 مليون دينار

الصرف يبدأ للوزارات والجهات الحكومية التي أنجزت كشوف الموظفين واستعجال بقية الجهات لتقديم بيانات الراغبين في الاستبدال

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه سيتم استحداث بند في الباب الأول الخاص بالرواتب في ميزانيات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في الميزانية الجديدة 2022-2023 لصرف «كاش» الإجازات للموظفين الذين تتوافر لهم الشروط بعد موافقة الحكومة على إضافة اعتماد تكميلي 300 مليون دينار.

جاء ذلك ردا على سؤال حول موعد الصرف، موضحة أن الصرف سيتم لموظفي الوزارات والجهات التي أنجزت الكشوف الخاصة بها وأتمت الإجراءات كاملة فور اعتماد الميزانية، ولن يؤجل حتى إنجاز بقية الجهات الحكومية كشوف موظفيها.

وأضافت انه سيتم استعجال بعض الجهات الحكومية لإنجاز كشوف إجازات الموظفين الراغبين في استبدال إجازاتهم.

تعديلات على شروط صرف الإجازات

كشفت مصادر ثقة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ان ثمة تعديلات ستتم على ضوابط وشروط صرف الإجازات التي سبق واعتمدها مجلس الخدمة المدنية.

أهم التعديلات على شروط "كاش " الإجازات السماح للموظفين من غير الحاصلين على " امتياز " في السنتين الأخيرتين بالصرف

كشفت مصادر ثقة عن أن أهم التعديلات على شروط " كاش "الإجازات السماح للموظفين من غير الحاصلين على " امتياز " في السنتين الأخيرتين بالصرف.

120 مليون دينار ميزانية تكميلية إضافية لصرف مكافأة العسكريين في الدفاع والحرس والإطفاء .. وتأخر الصرف لهم لطلبهم فئة عالية الخطورة

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، ان الحكومة وافقت على اعتماد 120 مليون دينار ميزانية تكميلية إضافية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية المتأخرة للعاملين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء.

يذكر ان طلبهم صرف المكافأة لهم بفئة عالية الخطورة السبب وراء تأخر صرف المكافآت لهم .

3 أشهر الحد الأقصى للموظفين الراغبين في "كاش "الإجازات سنوياً .. والسنة الأولى تستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية

كشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، عن أن 3 أشهر الحد الأقصى المسموح به للموظفين لبيع إجازاتهم سنويا .

وأوضحت المصادر أن السنة الأولى ستستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية لوجود " ترصيد " إجازات للموظفين بعد وقفها أثناء جائحة كورونا.

التئام "الخدمة المدنية" لتعديل شروط "كاش" الإجازات بعد صدور مرسوم تكليف وزير شؤون مجلس الوزراء برئاسته

قالت مصادر خاصة ل " الأنباء " إن مجلس الخدمة المدنية سيلتئم في الاجتماع الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، لتعديل شروط" كاش " الإجازات بعد صدور مرسوم تكليف أحد نواب رئيس الوزراء برئاسته ، وقد يكون نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان .