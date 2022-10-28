أعلنت زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أن الأمانة العامة للأوقاف قدمت دعما كريما لمشروع «الله يبرد عليك» بقيمة 73.600 د.ك وأن هذا الدعم قد ساهم في توفير أجهزة التكييف، وبرادات المياه، وطباخات الغاز للأسر المتعففة داخل الكويت.



وتوجه مدير زكاة العثمان أحمد الكندري بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على رعايتها لهذا المشروع الهام الذي يخفف معاناة الأسر المتعففة في فصل الصيف، ويوفر الأجهزة الأساسية لها.



وأوضح أن زكاة العثمان بدأت في تنفيذ مشروع «الله يبرد عليك» في عام 1998 بعد أن وجدت أن هناك أسرا تعيش خلال الصيف بدون مكيفات أو ثلاجات، ومنذ ذلك الوقت يتم تنفيذه سنويا.