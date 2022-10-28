قدم النواب عبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير اقتراحا برغبة جاء نصه كالتالي: انطلاقا من المادة 15 من الدستور والتي جاء فيها: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة، وآفة المخدرات لها تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام وعلى الاسرة بشكل خاص، وهذا ما تؤكده الاحصائيات الحومية، سواء في اعداد المدمنين او قضايا المخدرات او الجرائم المرتبطة بالادمان مثل القتل والسرقة وغيرها من الجرائم، كما ان ارتفاع اعداد المدمنين والتزايد في نسبة الجرائم يتزامن مع عدم وجود مركز علاج متخصص للمخدرات، مما ادى الى لجوء بعض الاسر لارسال ابنائهم لمراكز علاج خارج البلاد، ومع ارتفاع تكلفة العلاج في تلك المراكز، فإن اغلب المدمنين لا يتلقون العلاج اللازم مما يساهم في تفاقم هذه المشكلة.



لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إنشاء مركز متكامل لعلاج وإعادة تأهيل حالات ادمان المخدرات بجميع انواعه، على ان يراعى في تصميمه توفير جميع المرافق والخدمات اللازمة للعلاج والانشطة الترفيهية والرياضية من غرف علاج، وعيادات خارجية، وقاعات محاضرات، وصالات رياضية لمزاولة الهوايات وغرف اقامة فردية، وان يتم استخدام احدث الوسائل المتطورة لعلاج المرضى من جميع النواحي (دوائي ـ نفسي ـ اجتماعي ـ ثقافي). والاستعانة بخبرات عالمية لوضع برامج العلاج وإعادة التأهيل للمرضى وفق معايير منظمة الصحة العالمية. وتوفير وحدات علاجية في المحافظات لتقديم الخدمات الطارئة في التعامل مع المدمنين بشكل فوري وسريع بالتعاون مع الجهات المعنية. ويخضع المريض لنظام متابعة حتى بعد الانتهاء من فترة علاجه للتأكد من عملية اعادة التأهيل.