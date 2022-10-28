

وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الصحة طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ عدد الأطباء المطلوب تواجدهم أثناء فترة الخفارة في كل مستشفيات الدولة كل حسب تخصصه.



2 ـ هل يتم تحديد هذه الأعداد وفق دراسة لمتوسط أعداد المراجعين أثناء فترة الخفارة؟ وهل يخضع هذا المعيار للفترات الموسمية التي تنتشر فيها العدوى والأمراض؟



3 ـ ما متوسط أعداد المراجعين أثناء فترة الخفارة، وكم عدد الأطباء المتواجدين خلالها في كل مستشفى من مستشفيات الدولة؟



4 ـ وفقا لخطط الوزارة ما الفترة الزمنية المحددة لانتظار المراجع (المريض) أثناء فترة الخفارة قبل عرضه على الطبيب المختص بالمقارنة بالمعايير العالمية؟



5 ـ هل يتم التفتيش على مدى نظافة وملاءمة أجنحة الملاحظة في مستشفيات الدولة خصوصا خلال الفترات التي تستقبل فيها المستشفيات أعدادا كبيرة من المرضى؟