قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا لزيادة وتعديل العلاوة الدورية بنسبة 100% للموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية الـمساعـدة والوظائف المعاونة.



وجاء الاقتراح كالتالي: المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية في مادته رقم 20 «يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه للعمل، كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام ديوان الخدمة المدنية».



ونظرا لارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة الأمر الذي اثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر الكويتية متوسطة ومحدودة الدخل وانطلاقا من الحرص على حماية الاسر الكويتية في مواجهة الغلاء المستمر في كافة نواحي الحياة وتطبيقا للمبادئ الدستورية اللتي نصت على دور الدولة في صيانة دعامات المجتمع وكفالة الامن والطمأنينة، جاء هذا المقترح بتعديل قيمة العلاوة الدورية للفئات الاقل في ترتيب الوظائف والتي تمثل الغالبية العظمى من الموظفين المدنيين بالدولة.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لتعديل العلاوة الدورية للموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بنسبة 100% حسب الجدول المرفق.