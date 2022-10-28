مكتب مجلس الأمة يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس



بعث رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون أمس ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة د.عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.



من جانب آخر، عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون. وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د. عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.