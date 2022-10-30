قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد حسين البراك إن النقابة تقدمت بمقترح إلى وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم بشأن التوسع في الهيكل التنظيمي لإدارة معادلة الشهادات نظرا للصعوبات التي تواجه موظفي الوزارة والمراجعين على حد سواء، لافتا إلى أن الهيكل التنظيمي بوضعه الحالي ومع ازدياد أعداد المراجعين على إدارة مراجعة الشهادات أدى لتأخر إنجاز المعاملات لشهور طويلة وشكل عبئا ثقيلا على الموظفين والمسؤولين واستياء كبير لدى المراجعين.



وأوضح د.البراك أن الهيكل التنظيمي الحالي صدر في العام 2013 وقد طرأت العديد من المتغيرات وضغوط العمل مما يستدعي سرعة تعديل الهيكل التنظيمي للتخفيف على المراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من المعاملات تكون خاصة بالتخصصات الطبية باختلاف تقسيماتها، وهي شهادات ذات طبيعة خاصة تستلزم التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لدراسة معادلة الشهادات العلمية للأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، إضافة لازدياد طلبات معادلة شهادات الدراسات العليا بجميع المجالات والتخصصات، وذلك يستدعي قيام الموظفين بالمتابعة والتنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية كإدارة البعثات وإدارة الرأي والبحوث القانونية في حالات طلب الرأي القانوني، وإدارة القضايا والتحقيقات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بمعادلة الشهادات، وتنفيذ توصيات لجنة معادلة الشهادات العلمية.