عبدالعزيز الفضلي



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن بعض الإدارات المدرسية خالفت أحكام قوانين العمل والإقامة من خلال تشغيلها لعمالة منزلية متغيبة للتنظيف بالتنسيق مع مكاتب وهمية.



وقالت الهيئة في كتاب وجهته لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، نود إفادتكم بأنه قد تبين للهيئة أن بعض إدارات المدارس تقوم بتشغيل عمالة منزلية في مجال التنظيف بنظام الساعات وبالتنسيق مع بعض المكاتب الوهمية، وذلك بالمخالفة لأحكام قوانين العمل والإقامة والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبإجراء الكشف عن هذه العمالة تبين أنها إما عمالة منزلية متسربة لسوق العمل وإما عمالة منزلية متغيبة.



بناء عليه، يرجى قيام المختصين بوزارتكم الموقرة بإصدار تعميم على كافة إدارات المدارس بحظر تشغيل عمالة منزلية أو عمالة وافدة بالمخالفة لأحكام القوانين. يرجى التكرم بالعلم والإيعاز للمختصين لديكم باتخاذ اللازم.