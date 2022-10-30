أكدت الموجهة العامة بالإنابة للحاسوب منى سالم أن 96 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة تتاح لهم فرصة المشاركة في فعاليات المعرض العلمي الكويتي- الفرنسي الـ 16 والذي يركز هذا العام على مشاريع وأبحاث «الذكاء الاصطناعي» وينظمه مكتب المنظمة العالمية «ملست آسيا» بالتعاون المشترك مع السفارة الفرنسية والتوجيه العام للحاسوب وبرعاية وكيل التعليم العام أسامة السلطان.



وقالت سالم إن خطة العمل التدريبية التجهيزية للمعرض شهدت وبالتنظيم المشترك بين مكتب «ملست آسيا» والتوجيه العام للحاسوب عقد دورة تدريبية للمعلمين والمعلمات بحضور وإشراف التوجيه العام للحاسوب في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ثم عمل دورة تدريبية للطلاب المشاركين في المعرض بإشراف معلمي ومعلمات الحاسوب والذي شمل الجانب العلمي والتقني في التكنولوجيا، ويأتي تطبيقا لاهتمامات وزارة التربية وتوجيه الحاسوب للدخول في هذا المجال المهم جدا.



وذكرت أن البرنامج التدريبي التأهيلي للمعرض يتيح مشاركة 96 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يطلب من الطلبة إنشاء مشروع علمي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وستمتد عملية إعداد الطلبة من قبل المعلمين بإشراف التوجيه العام للحاسوب لإقامة المعرض، مشيدة بتعاون مكتب «ملست آسيا» مع وزارة التربية بهذا الخصوص والذي بدأ منذ 2005 وحتى الآن، مثنية على دور المكتب في إطلاق برامج ومشاريع تعزز وتدعم التعلم الذاتي والتعليم اللاصفي لطلاب وشباب الكويت.



وبينت أن الطلاب المشاركين في المعرض لديهم مشاريع علمية وبحثية تحمل في أفكارها التشويق والإثارة لتمكنهم من فهم واستيعاب الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تجهيز قدراتهم على المحاورة والإقناع والطلاقة اللغوية.