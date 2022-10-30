استضافت الجامعة الأمريكية الدولية مؤخرا ممثلين بارزين من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، هما جيمس ميلر وتوني فوستر.



جيمس ميلر نائب مدير السياسات والاتصالات الاستراتيجية في برنامج الملاحة الفضائية والاتصالات (SCaN) في مقر ناسا، وقد شغل أيضا منصب المدير التنفيذي للمجلس الاستشاري الوطني لتحديد المواقع والملاحة والتوقيت (PNT) منذ عام 2007، وحائز جائزة معهد الملاحة نورمان ب. هايز.



أما توني فوستر فهو نائب مدير بعثة البحث والإنقاذ (SAR) في وكالة ناسا، وبالإضافة إلى توفير الابتكار التكنولوجي والخبرة الهندسية لأجهزة إرسال الطوارئ بمساعدة الأقمار الصناعية للظروف الجوية والبرية والبحرية، يمثل فوستر وكالة ناسا على المستوى الوطني والدولي أثناء وضع السياسات والمعايير لمجتمع البحث والإنقاذ. وقد ألقى ميلر وفوستر الأحد 16 الجاري محاضرات للطلاب وأعضاء مجتمع AIU حول عملهما في وكالة ناسا، تبعتها جلسة حوار للتفاعل والتشارك مع الزوار. خلال المحاضرة، قدم ميلر معلومات قيمة عن المنظمة، وشراكات وكالة ناسا الدولية، ورؤية SCaN، وهدفها واستراتيجيتها، وتحدث عن المصادر الرئيسية لـ (PNT) لتطبيقات الفضاء والعلوم. كما تحدث عن مساهمة ناسا في مشروع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتجربة جهاز استقبال نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (LuGRE) وكيف أن هدف ناسا الجديد هو أن تطأ قدم الانسان سطح القمر مرة أخرى وتأسيس قاعدة فيه عام 2025. وشدد ميلر على مشروع ارتيميس للفضاء، الشقيق التوأم لمشروع أبولو. وقال ان هدف ارتيميس هو إعادة رواد الفضاء إلى القمر.



بدوره، تحدث فوستر عن برنامج البحث والإنقاذ، نظام مصمم لتتبع أي شخص تقطعت به السبل أو فقد من خلال منارة الطوارئ. ويسمح البرنامج بتحديد الموقع الدقيق للضحية، ثم إرسال قوات الإنقاذ على الفور تقريبا، إذ تبلغ دقة المنارة 99.9% عندما يتعلق الأمر بتحديد مكان الضحية. وقال فوستر إنه منذ عام 1982، أنقذت المنارة ما يقرب من 50 ألف شخص.