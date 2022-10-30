تماشياً مع التزام الجامعة الأسترالية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وسعيا منها للتضامن مع مصابي سرطان الثدي، أطلقت الجامعة الأسترالية حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي.



عالميا، أكتوبر هو شهر مخصص للتوعية من سرطان الثدي، وتكثر خلال هذا الشهر نشاطات وفعاليات وحملات تهدف إلى نشر الوعي، وتسليط الضوء على أهمية نشر المعرفة وتعزيز المعلومات الطبية بين أفراد المجتمع، والتركيز على أهمية الكشف المبكر الذي يلعب دورا رئيسيا خلال مرحلة العلاج.



وبهذه المناسبة، أطلقت الجامعة الأسترالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة داخل الحرم الجامعي من تنظيم قسم العلاقات العامة والتسويق بالتعاون مع جهات ومشاركين متعددين بهدف توعية الطلاب والموظفين عن الكشف المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي، واستهلت الحملة بالتعاون مع أحد المراكز الطبية بفعالية تشجع الجميع على إجراء الفحص الذاتي بصورة منتظمة بالإضافة إلى الفحوصات الطبية.



وقامت الجامعة أيضا بجهود إلكترونية من خلال نشر معلومات عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تفاعلية متعددة في الحرم للمزيد من التوعية، مثل توزيع الأشرطة الوردية ويوم مخصص للبس الوردي كرمز للوعي عن هذا المرض وغيرها من النشاطات.



وبهذه المناسبة، أشادت مي المسلم، مدير أول قسم العلاقات العامة والتسويق لدى الجامعة الأسترالية، قائلة: «نهدف دائما إلى نشر الوعي وزيادة الثقافة بالقضايا الصحية وسائر المواضيع التي لها تأثير على مجتمعنا كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، وذلك من خلال تنظيم أنشطة وحملات توعوية متعددة الأغراض لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات الصحية ونمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع».