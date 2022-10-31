قدمت عضوتا المجلس البلدي م.شريفة الشلفان وم.منيرة الامير اقتراحا باستحداث لائحة للمحافظة على المباني من التهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط.



وقالت م.شريفة الشلفان وم.منيرة الامير: تشهد مناطق عديدة في الكويت، لاسيما في العاصمة تطورا عمرانيا متسارعا، أفرز معه تشويها لجمالية المدينة وتناقضا صارخا في مبانيها، حيث نجد الأبراج الشاهقة ذات التصاميم المعمارية المتميزة وإلى جانبها عدد من المباني القديمة المتهالكة أو الآيلة للسقوط.



وأضافتا: انطلاقا من المادة 3 من قانون البلدية 33/2016 التي تشير إلى الدور المنوط بنا من رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصوره متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد، والمادة 32 من ذات القانون التي حددت في البند 8 منها دور الجهاز التنفيذي في هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها، ونظرا لغياب مثل هذه اللوائح التي أصبح من الضروري وجودها، وحرصا منا على صحة وسلامة وأمان قاطني تلك المباني ومرتاديها وتطويرها بشكل ينعكس على تحسين المظهر الحضاري والجمالي، والتمتع ببيئة نظيفة تسر الناظرين، والحد من عمليات الهدم، وتعزيز مفهوم الاستدامة وتقليل الأثر السلبي لصناعات البناء على البيئة، فإننا نقترح استحداث لائحة تضع آلية للمحافظة على المباني من التهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط وصيانتها مع مساحاتها الملحقة، مع استثناء المباني التاريخية وفقا لآخر تحديث لقانون الآثار على أن تتضمن على سبيل المثال الآتي:



أولا: تحديد معايير المحافظة على المباني والعقارات وتشمل:



1- الحفاظ على العناصر الإنشائية خالية من التدهور.



2- صيانة الهيكل الخارجي والـجـــدران والأسـقـــف والبروزات المعمارية والحفاظ على المبنى بشكل عام خاليا من الشقوق والكسور وفي حالة تمنع دخول القوارض والآفات.



3- إزالة جميع المركبات والقوارب وغيرها من المركبات الآلية المهملة وغير المرغوب فيها وغير المرخصة والمخزنة بالأماكن غير المخصصة للتخزين.



4- إزالة النفايات والقمامة وأنقاض البناء والتخلص منها بطريقة نظيفة وصحيحة عن طريق وضع هذه النفايات في حاويات معتمدة طبقا للائحة النظافة.



5- التخلص من الأشجار والنباتات الميتة أو الخطرة مع عدم المساس بالأشجار والنباتات الحية والسليمة.



6- صيانة أنظمة الإنذار والكاميرات بشكل دوري (إن وجدت).



7- صيانة ونظافة ممرات السيارات والمواقف وتركها بحالة جيدة.



8- الحفاظ على الأسوار بحالة جيدة سواء من حيث الشكل أو الهيكل.



9- الالتـــزام بالــزراعـــة التجميلية في مدخل العقار إن وجدت مساحات مخصصة لذلك.



10- الحفاظ على أرصفة المشاة والممرات والسلالم والمناطق المماثلة في حالة جيدة ونظيفة وإصلاحها بشكل دوري.



11- الحفاظ على المباني والعقارات الخارجية خالية من القوارض والعدوى المتفشية، وفي حال وجود قوارض يلتزم بإبادتها من خلال عمليات معتمدة لا تضر بصحة الإنسان.



12- الحفاظ على المباني الملحقة والمنفصلة والأبواب والنوافذ والجدران سليمة من الناحية الهيكلية والجمالية.



13- يمنع إتلاف أو تشويه أي سطح خارجي أو الهيكل عن طريق وضع أي علامات أو كتابات أو نحت أو ملصقات أو رسومات فيما عدا ذات الطابع الفني والجمالي ويتحمل المالك مسؤولية إعادة السطح إلى حالة الإصلاح المعتمدة.



14- الحفاظ على إعلانات الواجهات من حيث المظهر وصيانتها دوريا لضمان عملها بفاعلية ووضع الألوان وإخفاء أي أسلاك ظاهرة أو غير ذلك بما يؤثر على المنظر العام.



15- الصـيـانــة الدوريـــة للمظلات وضمان عمل الإصلاحات من دهانات واستبدال القماش التالف أو غير ذلك من المواد.



16- أن تكون الأبواب في حالة جيدة ونظيفة وصحية وإصلاح الطلاء المقشر أو المكشوط أو المتآكل وإزالته وتغطيته وإصلاح الجهة المتشققة أو الخشب المتحلل وإصلاح الحديد الصدئ وغير ذلك من ظروف السطح المعيبة.



17- أن تكون الحوائط في حالة جيدة ونظيفة وصحية وإصلاح الطلاء المقشر أو المكشوط أو المتآكل وإزالته وتغطيته وإصلاح الجهة المتشققة وغير ذلك من ظروف السطح المعيبة.



18- أن تكون الأسقف في حالة جيدة ونظيفة وصحية وإصلاح الجبس أو الطلاء المقشر أو المكشوط أو المتآكل وإزالته وتغطيته وإصلاح الجهة المتشققة وغير ذلك من ظروف السطح المعيبة.



19- أن تكون النوافذ في حالة جيدة ونظيفة وأن يكون زجاجها خاليا من الكسور.



ثانيا: التزامات البلدية



1- المحافظة على السلامة والصحة العامة لشاغلي المبنى ومرتاديه.



2- حماية الشكل العام والطابع المعماري لجميع المباني والعقارات وتوفير الحد المناسب من معايير الصيانة ومنع العشوائيات.



3- تحديد آلية لإبلاغ ملاك العقارات بضرورة الصيانة أو الترميم أو الهدم (إن استدعت الحاجة كخيار أخير) مع منح مهلة زمنية للانتهاء منها.



4- تشكيل لجنة فنية للمحافظة على المباني من التهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط مهمتها مراقبة ومتابعة وضع المباني القائمة عبر الآتي:



٭ عمل مسح ميداني دوري في كل المحافظات وتحديد قائمة بالمباني التي تحتاج إلى صيانة أو ترميم.



٭ تحديد المباني الآيلة للسقوط وغير السليمة إنشائيا من خلال معاينة مبدئية لوضع الأساسات والهيكل الإنشائي للتوصية بطلب تقرير من مكتب استشارات هندسية معتمد يؤكد سلامة الأساسات والهيكل الإنشائي من عدمه بعد معاينته والكشف عليه.



٭ عمل مسح ميداني دوري للتأكد من قيام الملاك بتنفيذ الإجراءات التي أوصت بها هذه اللجنة سواء بالصيانة أو الترميم أو الهدم وفق المعايير المنصوص عليها باللائحة.



التزامات الملاك



تضمن الاقتراح ما يلي:



٭ إلزام ملاك للمباني التي تحتاج إلى صيانة أو ترميم بصيانتها وترميمها وفق المعايير المحددة باللائحة ووفق فترة زمنية محددة من قبل اللجنة الفنية.



٭ إلزام ملاك المباني الآيلة للسقوط والمتهالكة المحددة من قبل اللجنة الفنية بإحضار تقرير من مكتب استشارات هندسية معتمد يؤكد سلامة الأساسات والهيكل الإنشائي من عدمها لتحديد القرار بالهدم أو الترميم، وإصدار قرار فوري بالإخلاء إن ثبت عدم سلامة المبنى حتى يتم تعديل الوضع.



العقوبات



٭ المباني المحددة للصيانة أو الترميم أو الهدم: يمنح المالك مهلة زمنية للإزالة أو الصيانة أوالترميم وفي حال انقضاء هذه المهلة دون الانتهاء تطبق عليه غرامات مع إعطائه مهلة أخرى لعمل اللازم، وفي حال انقضاء المهلة الثانية تضاعف الغرامات ويتم إيقاف أي معاملات في بلدية الكويت تخص المالك حتى تنفيذ اللازم.



٭ المباني الآيلة للسقوط والمتهالكة: يمنح المالك مهلة زمنية لإحضار تقرير من مكتب استشارات هندسية معتمد يؤكد سلامة الأساسات والهيكل الإنشائي من عدمه، وفي حال انقضاء هذه المهلة تطبق عليه غرامات مع إصدار قرار إخلاء للمبنى.