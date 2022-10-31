أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن دوران عجلة مشاريع البلدية التنموية، حيث تم البدء في استقبال طلبات التأهيل المسبق لمشروعي «كورنيش الجهراء» والمركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد اعتبارا من أمس الأحد.



ودعت البلدية الشركات الراغبة في التأهيل المسبق بشأن تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش»، بدءا من أمس حتى 2 مارس المقبل، وكذلك طلبات التأهيل المسبق بشأن تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة وإدارة واستثمار مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد، بدءا من أمس حتى 29 ديسمبر.



وبينت أن طلبات التقديم ستكون عبر موقعها الإلكتروني الرسمي لدفع رسوم كراسة التأهيل وقدرها 200 دينار كويتي فقط وذلك عبر الرابط: https://kmap.baladia.gov.kw/comp_reg/home.aspx