عبدالعزيز الفضلي



بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني عقد مجلس الوكلاء اجتماعا للاطلاع على آخر المستجدات التربوية وبحث العديد من الملفات التعليمية.



وقد وجه الوزير العدواني المجلس بسرعة الإنجاز وضرورة الاجتهاد والعمل خلال الفترة الحالية، مؤكدا على أن هناك ملفات مهمة يجب أن تكون ضمن الأولويات منها المنصة التعليمية الإلكترونية ومشروع مدارس الأفق، بالإضافة إلى معاملات المواطنين والمراجعين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بأن تكون خدمة المواطن من أولويات المرحلة، وتأكيدا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بتذليل العقبات أمامهم.



من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد حرصه الشديد على تنفيذ كل توجيهات الوزير العدواني بسرعة الإنجاز وحسم الملفات العالقة في مختلف القطاعات، وعليه تمت مناقشة العديد من القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر «قانون حق الاطلاع» ليدخل حيز التنفيذ من خلال اعتماد نموذج إلكتروني تسهيلا لحق المواطن في الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به وفقا لما يحدده القانون. ووجه المقصيد الوكلاء المساعدين بضرورة متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر تطبيق سهل وسرعة الرد عليها ورفعها إلى مكتب الوزير، مشيرا إلى حرص الوزارة على اعتماد التوقيع الإلكتروني والتراسل الإلكتروني والتحول الرقمي، موجها القطاعات والإدارات المختصة إلى سرعة دخولها حيز التنفيذ توفيرا للوقت والجهد وقضاء على المعاملات الورقية وبيروقراطية العمل، كما أشار إلى ضرورة متابعة العقود الخاصة بتراخيص الشركات التعليمية ومدى صلاحيتها للتأكد من مدى جاهزية المنصة التعليمية واستدامتها. وخلال اجتماع مجلس الوكلاء، وجه المقصيد كذلك وكلاء القطاعات المعنية بضرورة سرعة إنجاز صرف الأعمال الممتازة للمعلمين، وفي هذا الصدد أشار الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار إلى أن التعليم الديني وثلاث مناطق تعليمية جاهزة بالفعل للصرف في حين أن المناطق المتبقية قيد التدقيق العاجل تمهيدا لتحويلها للإدارة المالية. وحرصا على استقرار الميدان التعليمي والإداري، وجه المقصيد مختلف القطاعات إلى سرعة حصر الشواغر بالوظائف الإشرافية بمختلف الوحدات التنظيمية التابعة لها تمهيدا للإعلان عنها. كما أوصى مجلس الوكلاء الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، بالتواصل مع وزارة الصحة للاطمئنان على صحة أبنائنا.