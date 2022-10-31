عبدالعزيز الفضلي



ذكر مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية أحمد الماجدي أن من ضمن استراتيجية إدارة المكتبات نحو الاتجاه إلى التحول الرقمي وتحقيق رؤيتها «مكتبات مستدامة بتقنيات حديثة»، تم اعتماد الجرد الآلي للمكتبات المدرسية بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، وسيتم إلغاء النماذج الورقية واستبدالها بنظام آلي.



وأوضح الماجدي أن النظام الآلي المزمع استخدامه يتيح لكل مدرسة الدخول على موقع الوزارة وتعبئة البيانات بشكل آلي حسب كل مدرسة، وسترسل هذه الإحصائيات بشكل آلي إلى إدارة المكتبات ومتابعتها.



وأضاف أنه سيتم إعداد الإحصائيات التي سيستفيد منها قسم البحوث لإعداد الكتاب السنوي «المكتبات حقائق وأرقام»، والأقسام الأخرى للحصول على الإحصائيات بكل سهولة، كما سيتم تزويد الجهات المختلفة في الدولة بالإحصائيات المطلوبة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمتخصصين ليتم تطبيقه هذا العام.