برعاية كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، نظم قسم قوانين وعقود البترول والغاز بمكتب ناصر الكريوين وشركاؤه ندوة بعنوان «مدخل الى سلسلة عقود البيوع الدولية للغاز» حول البحث المنشور من قبل مركز أبحاث البترول بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الذي كان محل شكر وثناء من القطاع النفطي.



استهل الندوة القائم بأعمال قسم هندسة البترول بكلية الهندسة والبترول د.مبخوت الدوسري بكلمة عبر فيها عن ترحيبه بكل الجهات المعنية التي تقدم الجوانب العملية للطلاب بما يسهم في إعدادهم لسوق العمل.



كما ألقى المحامي ناصر الكريوين كلمة أكد خلالها أهمية بناء عقد قوي من مرحلته التمهيدية حتى تكون بنوده كافية لحل النزاع، لافتا الى ضرورة ان يكون المهندس والمحامي وغيره من التخصصات ملماً بكل جوانب العلم المختلفة ولا يقف عند باب التخصص ما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على حماية المصالح الوطنية.



حاضر خلال الندوة الباحث صاحب المؤلف المستشار ماهر عدلي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية والمستشار القانوني السابق لـ «الأبحاث» والباحث في عقود الغاز بجامعة ابردين استكلندا، مشيرا إلى أهمية الغاز كطاقة نظيفة تسعى الاتفاقيات الدولية الى إلزام الدول باستخدامها لتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بما يتماشى مع المخاوف من عملية تغير المناخ وأهمية البنية التحتية لمشروع الغاز وأثرها على شروط العقد في سلسلة توريدات عقد بيع الغاز، موضحا تطبيق ذلك على مشروع الغاز المسال بميناء الزور في الكويت.



وخلال القسم الثاني من الندوة حاضر أساتذة من جامعة ابردين من المملكة المتحدة البريطانية عبر الفيديو كونفرس هما المحاضر بجامعة ابردين المتخصص في الجوانب التجارية لمشروعات البترول والغاز روس وليم، ومدير برامج الدراسات العليا في البترول والغاز بجامعة ابردين رولين روتري، وسان اندروز وداندي باسكتلندا، وكانت المحاضرة حول تحليل المخاطر في مشروع البترول وكيف يمكن حساب الكميات التجارية من المواد الهيدروكربونية تحت باطن الأرض حتى تأخذ شركة البترول قرارها الاستثماري بالتنقيب عن البترول والغاز.



كما شارك في الندوة مهندسو الشركة الوطنية للصناعات البترولية «كيبك» التي تدير مشروع الغاز المسال بميناء الزور وباحثون من مركز أبحاث البترول.