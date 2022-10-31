اعتمد مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي توصيات اللجان العليا الخاصة بجوائز قطاع الأبحاث (جائزة الباحث المتميز - جائزة أفضل باحث من الشباب - جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا) للعام الأكاديمي (2021/2022).



وأشاد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.علي المطيري في بيان صحافي أمس بجميع أعضاء اللجان العليا لجوائز قطاع الأبحاث على كل ما بذلوه من جهود واضحة في دراسة وتقييم طلبات المرشحين، وبدوره أعلن أسماء الباحثين متمنيا لهم مزيدا من النجاح في المستقبل.



وقال المطيري إن الفائزين بجائزة الباحث المتميز للعام الأكاديمي 2021/2022 في مجال الآداب والعلوم الإنسانية هم د.يعقوب الكندري من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية ود.تركي الشمري من قسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العلوم الإدارية بالإضافة إلى د.عمار صفر من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية. وأضاف أنه في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فاز د.علي بومجداد من قسم الكيمياء بكلية العلوم ود.بدر العنزي من قسم إدارة التقنية البيئية بكلية العلوم الحياتية.



وأفاد بأنه فاز بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية كل من د.هدى المؤمن من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ود.مريم الكندري من قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.



وأشار إلى أنه في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فاز د.عمار بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول ود.دانة معرفي من قسم طب الأطفال بكلية الطب.



ولفت إلى أن الفائزين بجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا من درجة الدكتوراه هم محمد العوضي من قسم علم الأحياء المجهرية بكلية الطب وعلا مغنية من قسم علم الأحياء المجهرية بكلية الطب. وقال إنه بدرجة الماجستير فاز كل من: حسين بدران من قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول وإسراء علي من قسم علم العقاقير والمداواة بكلية الصيدلة وروان كتانه ومنيرة الفرحان من قسم التشريح بكلية الطب.