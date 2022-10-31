عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قراراً تلقت «الأنباء» نسخة منه يقضي بتكليف وكيـل وزارة التربية رئيسا عاما - لواضعي الأسئلة ورئيسا عاما لامتحـان صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسميهما العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2022/2023م بفتراته الدراسية. وذكر العدواني في قراره ايضاً تكليف وكيل وزارة التربية بإصدار التكاليف الخاصة بنواب ورئيس لجنة النظام والمراقبة لكنترولي القسم العلمي والقسم الأدبي والتعليم الديني خلال امتحانات الثانوية.