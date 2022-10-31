قدم النائب خالد العميرة اقتراحا برغبة بشأن التثمين أو التحويل إلى النشاط الاستثماري لكامل القطع السكنية في منطقة السالمية.



وقال العميرة في اقتراحه إن المواطنين من ذوي الأملاك السكنية الخاصة من المواطنين بمنطقة السالمية يعانون من الكثافة السكانية والمرورية إضافة إلى مشكلة وجود سكن العزاب الوافدين وكثرة المجمعات التجارية والاستثمارية المحيطة بهم والتي يرتادها الكثيرون ما جعل تلك المنطقة مزدحمة بصورة دائمة.



وأسوة بما تم من إجراءات التثمين بمنطقة جليب الشيوخ وغيرها، لذا وجب إنصاف أهالي منطقة السالمية من الموطنين الموجودين بتلك المناطق وإضافة ما تبقى من تلك القطع للمخطط الهيكلي العام للدولة،



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «اتخاذ الإجراءات اللازمة بإضافة التثمين أو التحويل إلى النشاط الاستثماري لكامل القطع السكنية في منطقة السالمية وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة».