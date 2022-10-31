التقت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي والوفد المرافق لها أمس في مجلس الأمة برئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.



وحضر اللقاء رئيس اللجنة النائب عبدالله المضف، ومقرر اللجنة النائب مرزوق الحبيني، وأعضاء اللجنة النواب د.عبدالكريم الكندري ود.عبدالعزيز الصقعبي، ويوسف البذالي، إضافة إلى رئيسة بعثة الشرف المرافقة النائب د.جنان بوشهري والنائب عالية الخالد، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جديميناس فرانافيشيوس.



واستعرض اللقاء علاقات التعاون بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.