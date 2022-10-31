استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه امس نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للكويت.



حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائبة د.جنان بوشهري والنائبة عالية الخالد والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جديميناس فرانافيشيوس.



وتناول اللقاء أهم ملفات التعاون الثنائي بين البرلمان الأوروبي ومجلس الأمة، إضافة إلى بحث أهم الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. يذكر ان كايلي وصلت إلى الكويت يوم أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق يومين.