المهان: لجنة «الداخلية» أقرّت مرسومَي «الدوائر الانتخابية» و«البطاقة المدنية».. والعميرة: تحويل كامل القطع السكنية في السالمية إلى النشاط الاستثماري



سامح عبدالحفيظ



تصوّت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي أنه تم الاتفاق على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار كبدل نقدي لبيع الإجازات مع إزالة سقف الـ 3 أشهر على أن يستخدم المبلغ خلال الأشهر الـ 5 المقبلة، لتكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، وإزالة شروط بدل الامتياز ومضي عام بحيث يتاح بيع الإجازات سنويا وفتح السقف ومن دون الإلزام بمدة الـ 90 يوما.

وفيما يخص مكافأة الجهات المتبقية للعاملين في الصفوف الأمامية، أوضح الدمخي أنه تم الاتفاق على زيادة مبلغ 37 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي.

كما أعلن عن الاتفاق على إضافة مبلغ 10 ملايين دينار كبدل إيجار لمن أجرى البدل الإسكاني.

من جانب آخر، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب د.محمد المهان، إن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على المرسومين بقانونين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية، وإحالتهما إلى مجلس الأمة.

من جهته، قدم النائب خالد العميرة اقتراحا بشأن التثمين أو التحويل إلى النشاط الاستثماري لكامل القطع السكنية في منطقة السالمية.

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