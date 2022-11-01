وجه النائب د.مبارك الطشة 3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن بعض مشروعات الطرق التي تنفذها الوزارة وصيانتها، وتوصيل التيار الكهربائي إلى قسائم في مدينة المطلاع وضاحية جنوب عبدالله المبارك، ونصت الأسئلة على ما يلي:



السؤال الأول



يعاني مرتادو طريق كبد ـ الصليبية وسكان المنطقة منذ سنوات من الحوادث المتكررة والمخاطر المتعددة على الطريق، والذي يعد أحد الطرق الحيوية التي تستخدمها الشاحنات، ويربط جنوب الكويت بمنطقة الصليبية الصناعية.



وفي يوليو عام 2021، حددت الهيئة العامة للطريق والنقل البري ميزانية تقديرية لعقدي إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق لتطوير طريق كبد ـ الصليبية (604) بقيمة إجمالية تبلغ 340 مليون دينار، لإدراجها في ميزانية 2022/2021 المعتمدة من وزارة المالية، حيث نشرت وسائل الإعلام نقلا عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أن مشروع تطوير طريق كبد يشتمل على عقدين، الأول رقم (272) الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات لجزء من طريق كبد ـ الصليبية (604) بالإضافة إلى جزء من طريق كبد ـ الصليبية الصناعية، بقيمة تقديرية حوالي 190 مليون دينار، والعقد الثاني، رقم (273) الذي يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات لجزء من وصلة كبد الصناعية وأجزاء من طريق كبد ـ الصليبية بقيمة تقديرية للمشروع تبلغ 150 مليون دينار، على أن يتم توقيع العقد وإنجاز جميع أعماله في توقيت العقد الأول نفسه.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل احتسبت الكلفة المالية لمشروع تطوير طريق (كبد - الصليبية)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الجهة المسؤولة عن ذلك؟ مع تزويدي بتفاصيل المشروع والمحدد إنجازه في العقدين رقمي (272) و(273).



2- هل أدرج عقدا مشروع تطوير طريق (كبد - الصليبية) رقمي (272) و(273) في ميزانية السنة المالية (2023/2022)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل وفرت الاعتمادات المالية للمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم إدراج عقدي مشروع تطوير طريق (كبد - الصليبية) في ميزانية السنة المالية (2023/2022)؟



3- ما أسباب التأخير في تنفيذ المشروع؟ ومتى يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع؟ وما الجدول الزمني للانتهاء منه؟



4- خطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لإزالة أي معوقات لتسريع تنفيذ صيانة وتطوير طريق (كبد - الصليبية).



السؤال الثاني



يعـــاني المواطنــــون الكويتيون المخصص لهم قسائم في مدينة المطلاع (ضواحي: N11، n10. n9، n8) وضاحية جنوب عبدالله المبارك من مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي، على الرغم من الوعود التي قطعها بعض مسؤولي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإيجاد حلول سريعة وناجحة تكفل للمواطنين توصيل التيار في أغسطس الماضي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.



وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الجدول الزمني يتضمن توصيل الكهرباء إلى ضواحي مدينة المطلاع في مارس 2023 وإلى جنوب عبدالله المبارك في أبريل من العام نفسه، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الانتظار وبالنظر إلى استمرار معاناة الأهالي في المنطقتين من المشكلة وتضارب المعلومات بهذا الخصوص، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- وفقا لخطط وتصورات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبرنامجها الزمني، ما الموعد النهائي المقرر لتوصيل التيار الكهربائي بشكل كامل إلى باقي ضواحي مدينة المطلاع وإلى منطقة جنوب عبدالله المبارك؟ وما مدى صحة أن الجداول الزمنية تتضمن صراحة توصيلها في مارس وأبريل المقبلين؟ وماذا عن الحلول والمعالجات التي يجري الحديث عنها منذ شهور؟



2- شغلت الوزارة المحطة (B) في أغسطس 2022، ولاستفادة عدد أكبر من الأهالي يستلزم الأمر ربطها مع المحطة (C) كحل مبدئي، حتى يتسنى للمواطنين السكن ولحين انتهاء العمل في باقي المحطات، فما الذي يمنع أو يعطل تنفيذ مثل هذه الخطوة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما طبيعة العقبات التي تواجه الوزارة أمام توصيل الكهرباء؟ هل هي «فنية» أم «مالية»؟



السؤال الثالث



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بمشاريع وأسماء الطرق والشوارع في محافظتي الجهراء والفروانية الواردة ضمن خطة وزارة الأشغال العامة لتطويرها وإصلاحها والجاري تنفيذها حاليا أو المقرر تنفيذها في السنوات المقبلة، مع بيان الآتي:



أ- اسم المشروع وكلفته.



ب- تاريخ توقيع العقد وتاريخ نهايته وقيمة كل عقد.



ت- مدد التأخير -إن وجد- وأسبابه.



ث- التاريخ المتوقع للانتهاء من كل مشروع على حدة والغرامات الموقعة على المقاول والشركة المسند إليها تنفيذ المشاريع المتأخرة.



ج- كشف بأسماء المناطق والشركات والمقاولين المسند إليهم إصلاح الطرق والشوارع في محافظتي الفروانية والجهراء مع بيان تاريخ بداية كل مشروع وميزانيته وتاريخ الانتهاء منه.



2- ما أسباب تأخير أعمال صيانة الطرق في محافظتي الفروانية والجهراء؟ وما البرنامج الزمني للبدء والانتهاء من أعمال الصيانة في مناطق هاتين المحافظتين؟