مفرح الشمري



قام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسى الأنصاري بزيارة إلى الفنان القدير محمد المنيع للاطمئنان على صحته، حيث يرقد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل أيام.



وتمنى الأنصاري للمنيع الشفاء التام من وعكته الصحية حتى يعود إلى منزله سالما معافى بإذنه تعالى، وقال: زيارتي لفنان كبير بحجم محمد المنيع حق وواجب، ويستاهل العنوة لعطاءاته الكبيرة في المسرح والتلفزيون، فهو له مساهمات عديدة في إبراز اسم الكويت بالمحافل التي تقام في الخليج والوطن العربي.