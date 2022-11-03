رفضت الفنانة صبا مبارك ظاهرة التنمر على الفنانات بسبب ملامحهن، مؤكدة أن الممثلة لا يشترط فيها أن تكون جميلة، ولكن من المهم أن تكون جذابة، وتوقفت أمام ظاهرة تداول صورة هيفاء وهبي بملامح مشوهة، مؤكدة أن الفنانة «زي القمر» وظهرت في الحفل بجمالها المعتاد، ومن الواضح أن الصورة المتداولة التقطت في ظروف إضاءة سيئة.



وتابعت صبا، في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»: «أنا مبستحملش التنمر عامة، وشخص مش عاجبك شكله متبصش عليه، وسيب الناس في حالها، وفي كلام ممكن يجرح، الشخصية العامة بني آدمين وصعب نجرحهم طول الوقت وكمان مينفعش نكلم بجهل، فهيفاء وهبي بعد دقايق من الصورة كانت نجمة على المسرح، وعموما أنا مبحبش التنمر على الفنانات».