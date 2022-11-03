أحمد الفضلي



أعربت الفنانة حنين الكندري عن بالغ سعادتها بإنجاز أحدث مشاريعها الفنية والمتمثل بأغنية «بقولك ايه» التي انتهت من تسجيلها مؤخرا تمهيدا لبثها عبر قناتها في «يوتيوب» اليوم «الخميس»، موضحة أن الأغنية ثمرة جهد كبير قامت به في الأيام الماضية برفقة فريق عمل متكامل سيكون له دور كبير في نجاح الأغنية، خصوصا أنها تحمل مشاعر حب كبيرة، وهي من نوعية الأغاني التي غالبا ما تستقطب إعجاب عدد كبير من الجمهور، فالأغاني ذات الإحساس المرهف والكلمات التي تلمس المشاعر غالبا ما تحصد إعجاب الجمهور في الكويت والخليج والوطن العربي أيضا.



وفيما يتعلق بردود الأفعال التي واكبت الحفل الذي شاركت به في العاصمة القطرية (الدوحة)، ردت حنين خلال حديثها لـ«الأنباء»: صدمت من التفاعل الكبير من الجمهور القطري والذي أعتبره دعما كبيرا لي في القادم من الأيام، فقد كان للحضور والتفاعل دور كبير في نجاح الحفل، وكذلك مشجع لمواصلة العمل ليكون لي شرف لقاء هذا الجمهور الرائع للمرة الثانية في دوحة الجميع أو أي من المدن القطرية التي تتميز بثقافة أهلها وذوقهم الراقي، موضحة أنها شاهدت تطورا ثقافيا ومعماريا ورياضيا في قطر أذهلها سبق وأن أذهل العالم، وأردفت: ستكون شعوب العالم على موعد لمشاهدة هذا التطور عند حضورها لمونديال قطر 2022.



وعن مشاركتها في أغنية «ارحبو» الخاصة بالمونديال، أفادت حنين بأن المشاركة كانت بمنزلة حلم وتحقق، وتابعت: أي فنان أو فنانة يحلم بالمشاركة في حدث عالمي مثل كأس العالم، ومشاركتي بصوتي بهذا المونديال اقل ما يمكن أن يقدم للشعب القطري واللجنة المنظمة للمونديال.



ووجهت حنين الشكر للقائمين على الأغنية لمنحهم الفرصة لها للمشاركة في الغناء، مشيرة الى أن ساعدتها لا توصف عند تلقيها اتصال من اللجنة المنظمة يبلغها بأنها ضمن المختارين للمشاركة في «ارحبو»، وأنها تحملت عناء السفر وهي مريضة لعدم ضياع فرصة المشاركة في هذا الحدث المهم.